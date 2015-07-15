«رُتبٍ وأحذية عسكرية» ضمن أحراز أنصار بيت المقدس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المُستشار حسن فريد، فض أحراز المُتهم بتنظيم ” أنصار بيت المقدس “، ” كريم العبادي “، والتي ضمت حقيبة بداخلها عددٍ من المسامير والسكاكين.

وبرز بشكلٍ واضح في أحراز المُتهم المذكور، تواجد عددٍ من الرتب والأحذية العسكرية، حيث يشار إلى أن المُتهم أنكر صلته بتلك الأحراز.

وأسندت النيابة العامة إلى المُتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من مُمارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمتمثلة في حركة حماس ” الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان “، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.