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ضبط 5 بنادق ألية و104 خزينة ألية و5800 طلقة بقنا‎

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ضبط 5 بنادق ألية و104 خزينة ألية و5800 طلقة بقنا‎ ضبط 5 بنادق ألية و104 خزينة ألية و5800 طلقة بقنا‎

مضبوطات السيارة

تمكن أمن قنا من ضبط سيارة مُحملةٍ بالأسلحة والزخيرة، وذلك حال مرور وكيل فرع البحث بنجع حمادي، وضباط الفرع، حيث فوجىء بسيارة ربع نقل بيضاء اللون- ماركة تويوتا- بدون لوحات، يستقلها بعض الأشخاص، ولم يمتثلوا للوقوف، مما أدى إلى اصطدام السائق بأحد أعمدة الإنارة، وفر مُستقليها هاربين بزراعات القصب المُجاورة.

وتم التمكن من ضبط السيارة، وبتفتيشها، عُثر على عدد 5 بنادق ألية، وعدد 104 خزينة ألية، وعدد 5800 طلقة من ذات العيار.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري البحث عن المُتهمين الهاربين.

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