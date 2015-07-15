تأهل جامايكا وكوستاريكا لربع نهائي الكأس الذهبية وخروج كندا

(إفي): تأهل منتخبا جامايكا وكوستاريكا لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية لاتحادات أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فيما ودعت كندا البطولة.

ونال منتخب جامايكا بطاقة التأهل لدور الثمانية بفوزه الثمين الثلاثاء على منتخب السلفادور بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ولاحت لمنتخب السلفادور عدة فرص لتسجيل هدف ولكنه لم ينجح في ذلك، إلى أن سجل جاراث مكلياري هدفا لجامايكا (ق72) ليقود منتخب بلاده نحو ربع نهائي الكأس الذهبية، حيث تصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط.

أما السلفادور فستنتظر مع بصيص من الأمل نتيجة المباراة التي تجمع اليوم بين كوبا وجواتيمالا في منافسات المجموعة الثالثة، حيث أن أمامها فرصة لأن تتأهل لدور الثمانية كأفضل ثالث.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، صعد منتخب كوستاريكا لربع نهائي البطولة بتعادله سلبيا أمام كندا، لتودع الأخيرة البطولة بعد تذيلها للمجموعة الثانية بنقطتين فقط دون أن تسجل أي هدف.