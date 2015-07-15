بدء مُحاكمة 213 مُتهمًا من أنصار بيت المقدس

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المُستشار حسن فريد، مُحاكمة 213 مُتهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومُحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة، إلى المُتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلى جماعة إرهابية، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمُتمثلة في حركة حماس، أي ” الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان “، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الألية والذخائر والمتفجرات.