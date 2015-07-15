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تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يومًا بالسويس

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تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يومًا بالسويس تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يومًا بالسويس

قررت نيابة السويس، صباح اليوم ” الأربعاء “، تجديد حبس 3 قيادات إخوانية، تم ضبطهم منذ شهر، وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف بعد الحكم على محمد مرسي، الرئيس الأسبق، والقيادات الإخوانية بالقضايا، المُتهمين فيها، والتي تخص التخابر والهروب من السجون عام 2011 .

وكانت قد كشفت المعلومات والتحريات الأمنية، عن نشاط المُتهمين، وقيامهم في الفترة الماضية بترويج الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الجيش والشرطة، وتخريب المنشأت العامة والخاصة.

وقام المُتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة لفضيلة المفتي، في قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على بذل مزيد من العنف والتخريب بالمنشأت العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة في السويس .

 وتم إعداد كمينٍ للمُتهمين من قِبل ضباط الأمن الوطني، وإلقاء القبض عليهم، وهم: ” أحمد .م .ع “- موظف بشركة إيران للغزل والنسيج، و” أسامة.م. ع “- مُوظف بميناء العين السخنة، و” حسن.م.ع “- مُوظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس، وهم من قيادات الصف الثاني بالجماعة الإرهابية، ويعملون بشكلٍ مستتر، وينشطون من حين لأخر .

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