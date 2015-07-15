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بالصور.. «الهجان» يتفقد مشروع إنشاء صوامع القمح بقنا

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بالصور.. «الهجان» يتفقد مشروع إنشاء صوامع القمح بقنا بالصور.. «الهجان» يتفقد مشروع إنشاء صوامع القمح بقنا

عبد الحميد الهجان، مُحافظ قنا

قام عبد الحميد الهجان، مُحافظ قنا، بتفقد مشروع إنشاء صوامع القمح بالمراشدة -بمركز الوقف، والتابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

 وأشار إلى أن المشروع يتكون من 12 صومعة، لتخزين القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن، وهي من النوع المعدني ذات القاع المخروطي، وقد بلغت تكلفتها الإجمالية 101 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى 32 %  .

وطالب ” الهجان “، الشركة المُنفذة للمشروع  بتكثيف العمالة، وورديات العمل من أجل سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، ليكون المشروع جاهز لدخول الخدمة في نهاية فبراير 2016 .

 وأكد مُحافظ قنا، أن الصوامع الجديدة، ستُحافظ على القمح المُخزن من التلف، نظرًا لأنها ستعمل وفق أحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال.

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