إعادة فتح طريق «السويس- القاهرة» بعد غلقه لانفجار خط غاز

قال اللواء طارق الجزار، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن طريق ” السويس- القاهرة ” الصحراوي، قد تم فتحه منذ قليل بعد غلقه لمدة 30 دقيقة، وذلك بعد واقعة انفجار خط غاز، صباح اليوم ” الأربعاء “، بعد أن صدمه حفار تابع لإحدى شركات المقاولات عن طريق الخطأ .

وأضاف مدير الأمن، في تصريحاتٍ خاصة، أن الأوضاع مُستقرة، وأن هناك مُهندسين من قطاع البترول بالسويس، يقومون بأعمال الصيانة للخط، وفضلًا عن قيام وفدٍ من ضباط المباحث الجنائية وقيادات مديرية الأمن بمعاينة الموقف، والاستماع لأقوال شهود العيان عن الحادث.

وتابع مدير الأمن، أن الحادث بعيد تمامًا عن أي أعمال تخريبية أو إرهابية، وأنه نتيجة أعمال الصيانة واصطدام السيارة النقل في الخط، وهو ما تسبب في الحريق وانفجار الخط.