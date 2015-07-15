إصابة 6 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص نصفهم من المدنيين والآخر من رجال الشرطة، وذلك في انفجار عبوةٍ ناسفة زرعها مجهول على كوبري السنترال- أحد أهم النقاط الحيوية- بوسط مدينة الفيوم، حيث وقع الانفجار، صباح ” الأربعاء “.

انتقل خبراء المُفرقعات إلى مكان الحادث بإشراف العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية، وقاموا بتمشيط ومسح المنطقة، ولم يتم العثور على عبواتٍ أخرى، وتبين أن الانفجار الذي سُمع دويه في أنحاء متفرقة بمنطقة وسط المدينة، قد نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهول بأحد أركان كوبري السنترال الذي يتوسط المدينة.

ووفقًا لتأكيدات مصدرٍ مسؤول، أسفر الانفجار عن إصابة 6 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف، لنقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، ومنهم 3 من المدنيين، أحدهم في حالةٍ خطرة، و3 من رجال الشرطة، اللذين تواجدوا في المكان لوجود تمركز أمني على الكوبري.

والمُصابون، هم: أمين شرطة ” محمد رمضان جمعة “، والمُجند ” شافعي السيد جمعة “، 22 سنة، و ” محمد محمود أحمد “، 28 سنة، ونقلوا إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة، و” محمود سمير هاشم “، 17 سنة- طالب، والمُجند ” محمد أحمد حماد “، 20 سنة، والطالب ” عمار عبد المنعم “، 19 سنة، في حالةٍ خطرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء يونس الجاحر، مُساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، والنيابة العامة بالواقعة.