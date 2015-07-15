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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اشتباكٍ على «مطب صناعي» بقنا

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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اشتباكٍ على «مطب صناعي» بقنا مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اشتباكٍ على «مطب صناعي» بقنا

صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، اليوم ” الأربعاء “، وذلك إثر وقوع اشتباكات مُسلحة بين عددٍ من الأشخاص، بسبب خلافات على  “مطب صناعي” بقرية أبو حزام- نجع حمادي.
> كان اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب اشتباكات مُسلحة بقرية أبو حزام.
> وكشفت التحريات، أن الاشتباك قد أسفر عن مصرع، كُلًا من: ” نور. أ. أ “،  38 سنة، و ” أحمد.ع “، 28  سنة، وإصابة  ” حمدان. س. ع “،  70 سنة، و ” مصعب. ج “، 28 سنة،  و” أحمد. م. س ”، 12 سنة، بطلقاتٍ نارية إثر وقوع اشتباكات مُسلحة بين عددٍ من الأشخاص، بسبب خلافات على ” مطبٍ صناعي ” بقرية أبو حزام- شرق النيل بنجع حمادي.

وتم نقل الجثتين والمُصابين لمستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحريات حول الواقعة، وضبط المُتهمين والسلاح المُستخدم.

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