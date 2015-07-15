أوقاف مطروح: تجهيز 60 ساحة لصلاة عيد الفطر بالمحافظة

أعلن الشيخ محمد الطراوى مدير عام مديرية أوقاف مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه تم الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك هذا العام، فى 60 ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، حيث جاءت كالتالى :

الحمام 21 ساحة والعلمين 3 ساحات والضبعة 5 ساحات ومدينة مرسى مطروح 11 ساحة والنجيلة 2 ساحة وبرانى 2 ساحة والسلوم 1 ساحة وسيوة 15 ساحة شعبية .

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على أهمية إعلام الأهالى بأماكن الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وقيام مجالس المدن بتجهيز الساحات لاستقبال المصلين وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح و ربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولى القطاعات المختلفة للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.

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