أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غرفة عمليات لمواجهة الأزمات ببورسعيد استعدادا لعيد الفطر

Google+ Print
غرفة عمليات لمواجهة الأزمات ببورسعيد استعدادا لعيد الفطر غرفة عمليات لمواجهة الأزمات ببورسعيد استعدادا لعيد الفطر
أكد المحافظ اللواء مجدى نصر الدين لـ"اليوم السابع"، بأنه عقد اجتماعا عاجلا مع كافة القيادات التنفيذية بالمديريات الحيوية والخدمية ورؤساء الأحياء، بهدف رفع درجات الاستعداد كل فى موقعه، لتقديم كافة الاحتياجات للمواطنين استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال المحافظ بأنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة محمود مطاوع السكرتير العام للمحافظة وأخرى فرعية بالمديريات والأحياء، لمواجهة الأزمات والكوارث فى الحال بالتنسيق المسئولين والجهات المعنية.

وأضاف نصر الدين بأنه شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمنتزهات، للحفاظ على البيئة بكل ما لها وما عليها.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أن هناك رقابة صارمة على المخابز من رجال مفتشى ومراقبة الأغذية للتصدى لظاهرة الغش التجارى والتأكد من عدم تدوال السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة