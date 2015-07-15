غرفة عمليات لمواجهة الأزمات ببورسعيد استعدادا لعيد الفطر

أكد المحافظ اللواء مجدى نصر الدين لـ"اليوم السابع"، بأنه عقد اجتماعا عاجلا مع كافة القيادات التنفيذية بالمديريات الحيوية والخدمية ورؤساء الأحياء، بهدف رفع درجات الاستعداد كل فى موقعه، لتقديم كافة الاحتياجات للمواطنين استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال المحافظ بأنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة محمود مطاوع السكرتير العام للمحافظة وأخرى فرعية بالمديريات والأحياء، لمواجهة الأزمات والكوارث فى الحال بالتنسيق المسئولين والجهات المعنية.

وأضاف نصر الدين بأنه شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمنتزهات، للحفاظ على البيئة بكل ما لها وما عليها.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أن هناك رقابة صارمة على المخابز من رجال مفتشى التموين ومراقبة الأغذية للتصدى لظاهرة الغش التجارى والتأكد من عدم تدوال السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين .