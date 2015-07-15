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5 أسباب للعصبية فى رمضان و7 طرق لتجنبها

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5 أسباب للعصبية فى رمضان و7 طرق لتجنبها 5 أسباب للعصبية فى رمضان و7 طرق لتجنبها
الصيام من أجمل الأيام التى تمنح الأشخاص العديد من الفوائد، ولذلك أنعم علينا الله سبحانه وتعالى بالصيام لمدة شهر فى العام، ولكن نجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالعصبية أثناء فترة الصيام.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب التى تسبب الشعور بالعصبية أثناء الصيام ومنها:

1- نقص كمية الماء فى الجسم.
>2- نقص نسبة السكر فى الدم.
>3- عدم تناول المدخنين السجائر أو الشيشة، فهذا الانقطاع قد يتسبب فى شعور الشخص بالاكتئاب والعصبية الزائدة، ويصبح أكثر توترًا، ولكن بعد الإفطار وتناول النيكوتين الذى يحتاجه يرجع شخصًا طبيعيًا.
>4- ويعد الانقطاع عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين سببًا فى الشعور بالعصبية، لأنه عند انخفاض نسبة الكافيين فى الدم يصبح الشخص أكثر عرضة للشعور بالعصبية.
>5- عدم أخذ القسط الكافى من النوم من أهم اسباب الشعور بالعصبية فى رمضان.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح التى تساعد على التخلص من الشعور بالعصبية، ومنها:
>1- الحصول على قدر كافٍ من الماء بعد أذان المغرب إلى صلاه الفجر.
>2- حاول تجنب التفكير فى الأشياء السلبية واستبدلها بالإيجابية.
>3- عليك ممارسة الرياضة بشكل يومى، لأن ذلك يحد من الشعور بالعصبية الزائدة.
>4- أخذ القسط الكافى من النوم لأن ذلك يساعد على تعزيز المخ ويخفف من الشعور بالتوتر والعصبية.
>5- عليك الاهتمام بتناول نظام غذائى صحى وغنى بالفيتامينات وخفيف.
>6- عليك الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.
>7- يمكنك تناول كمية صغيرة من الحلويات.
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مصر 365