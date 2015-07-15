5 أسباب للعصبية فى رمضان و7 طرق لتجنبها

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب التى تسبب الشعور بالعصبية أثناء الصيام ومنها:
1- نقص كمية الماء فى الجسم.
>2- نقص نسبة السكر فى الدم.
>3- عدم تناول المدخنين السجائر أو الشيشة، فهذا الانقطاع قد يتسبب فى شعور الشخص بالاكتئاب والعصبية الزائدة، ويصبح أكثر توترًا، ولكن بعد الإفطار وتناول النيكوتين الذى يحتاجه يرجع شخصًا طبيعيًا.
>4- ويعد الانقطاع عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين سببًا فى الشعور بالعصبية، لأنه عند انخفاض نسبة الكافيين فى الدم يصبح الشخص أكثر عرضة للشعور بالعصبية.
>5- عدم أخذ القسط الكافى من النوم من أهم اسباب الشعور بالعصبية فى رمضان.
ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح التى تساعد على التخلص من الشعور بالعصبية، ومنها:
>1- الحصول على قدر كافٍ من الماء بعد أذان المغرب إلى صلاه الفجر.
>2- حاول تجنب التفكير فى الأشياء السلبية واستبدلها بالإيجابية.
>3- عليك ممارسة الرياضة بشكل يومى، لأن ذلك يحد من الشعور بالعصبية الزائدة.
>4- أخذ القسط الكافى من النوم لأن ذلك يساعد على تعزيز المخ ويخفف من الشعور بالتوتر والعصبية.
>5- عليك الاهتمام بتناول نظام غذائى صحى وغنى بالفيتامينات وخفيف.
>6- عليك الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.
>7- يمكنك تناول كمية صغيرة من الحلويات.
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