الجلوس لفترات طويلة يزيد من فرص إصابة النساء بسرطان الثدى

خلص باحثون إلى أن الجلوس لفترات طويلة، يزيد من خطر إصابة النساء بسرطانات الثدى والمبيض والنخاع الشوكى .

وجاء فى الدراسة التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من فرص إصابة النساء بالسرطان بنسبة 10%- ولكن هذا لا يؤثر على الرجال .

وشملت الدراسة التى أجراها باحثون من جمعية السرطان الأمريكية 146 ألف شخص، بينهم 69260 رجلا و77462 سيدة، خلال الفترة من 1992 و 2009 .

وخلال هذه الفترة أصيب 18555 رجلا و12236 سيدة بالسرطان .

وخلص الباحثون إلى أن "الجلوس لفترات طويلة مرتبط بارتفاع خطورة الإصابة بالسرطان لدى النساء وخاصة سرطان الثدى والمبيض والنخاع الشوكى".

وأضاف الباحثون "أن الجلوس لفترات طويلة غير مرتبط بخطورة إصابة الرجال بالسرطان".

>وأوضح أصحاب الدراسة: "سوف يتم إجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة الاختلافات المرتبطة بين الرجال والسيدات"،

وقد أوصت جمعية السرطان الأمريكية بالحد من فترات الجلوس بقدر الإمكان .