الخامس على الثانوية: مثلى الأعلى مجدى يعقوب وسألتحق بكلية الطب

قال أحمد محمد هميسة الخامس مكرر على مستوى الجمهورية "قسم علمى" بكفر الشيخ، إنه سعيد بحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية ولم يكن يتوقع أن يكون من بين العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه لن ينسى ذلك العام الذى مر بحلوه ومره قائلا: عشت أياما صعبة كنت أعانى من الضغوط الكبيرة من أسرتى وأمامى مثالين لابد أن أكون مثلهما شقيقى الأكبر يحيى بكلية الطب وشقيقى محمد بكلية الهندسة بالسويس ومجرد تخيلى أن أكون أقل منهما يزيدنى إصرارا على الاجتهاد لا من أجلى ولكن من أجل والدى ووالدتى.

وأكد أحمد أن مثله الأعلى كل إنسان ناجح فى الحياة يقدم لوطنه الكثير وأفضلهم عنده من المصرين الوطنيين الدكتور مجدى يعقوب، مشيراً إلى أنه يقارن بين كلية الطب البشرى وطب الأسنان بكفر الشيخ.

وأضاف أتمنى أن تكون مستوى الخدمة الصحية بكفر الشيخ أفضل مما هى عليه، وأتمنى أن أكون من المساهمين فى المستقبل فى ذلك، مشيراً إلى أنه يهدى تفوقه للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف زادنى شرف استقبال الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم لى فى مكتبها بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برفقه والدى وكان استقبالها استقبال الأم الحريصة على ابنها وسعيدة بنجاحه.

وقال الدكتور محمد هميسة الأستاذ بمركز البحوث بسخا، إنه كان يتوقع أن يكون ابنه أحمد من بين العشرة الأوائل لأنه متفوق من صغره، مشيراً إلى أنه كان يراقب أحمد دون ممارسة ضغوط عليه لأنه يعرف مسئولياته جيداً.

وقالت والدة أحمد و هى معلمة خبيرة بمدرسة السعدية الإعدادية الجديدة بكفر الشيخ، إنها سعيدة بتفوق أحمد لأنه لم يخيب ظنها و لن يكون أقل من شقيقيه يحيى ومحمد.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن حصول أحمد على المركز الخامس شرف لكل العاملين بالتربية والتعليم، مشيرة إلى أنه سيتم تكريمه وتكريم أوائل الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والدبلومات الفنية برعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

وأضافت وكيلة الوزارة أن حصد طلاب وطالبات للمراكز الأولى فى الدبلومات الفنية والمركز الخامس فى الثانوية العامة ثمرة الاهتمام من الدكتور محب الرافعى وزير التعليم العالى والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماما كبيرا بالتعليم ودعمه.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بمكتبها بمديرية التربية والتعليم، الطالب أحمد محمد هميسة الخامس على مستوى الجمهورية، برفقة والده الدكتور محمد هميسة.



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أحمد مع والده الأستاذ بمركز البحوث بسخا



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أحمد يحضن والده



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نظرة حب من الأب لابنه



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الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم عند استقبالها لأحمد فى مكتبها