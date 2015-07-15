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مرض السكر السبب الرئيسى للفشل الكلوى وفقد الإبصار..والاكتشاف المبكر يحميك

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مرض السكر السبب الرئيسى للفشل الكلوى وفقد الإبصار..والاكتشاف المبكر يحميك مرض السكر السبب الرئيسى للفشل الكلوى وفقد الإبصار..والاكتشاف المبكر يحميك
تكمن الخطورة الحقيقية لمرض السكر فى كونه لا يعطى أعراضا واضحة تشير إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم، فالأعراض التقليدية للمرض مثل كثرة التبول والعطش لا تحدث إلا مع الارتفاع الشديد للسكر فى الدم.

ويقول الدكتور ممدوح النحاس، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة، رئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى، إن ارتفاع مستوى السكر لدرجات أقل لا يعطى أعراضا واضحة ولكنه بالتأكيد يؤدى لحدوث مضاعفات كثيرة إذا استمر ارتفاع مستوى السكر فى الدم لفترات طويلة.

وأشار إلى أن مضاعفات مرض السكر تؤثر على كل أعضاء الجسم فمرض السكر هو السبب الرئيسى للبتر فى كل دول العالم، وهو المسبب الرئيسى أيضا لفقد الإبصار والفشل الكلوى كذلك فإن مرض السكر هو السبب الرئيسى لالتهابات الأعصاب الطرفية والضعف الجنسى عند الرجال والكثير من المضاعفات الأخرى التى تؤثر سلبيا على كل أعضاء الجسم.

وأكد أن التحكم الجيد فى مستوى السكر فى الدم يمنع حدوث المضاعفات، وكذلك العمل الجاد للاكتشاف المبكر لمضاعفات المرض، حيث إن كل مضاعفات السكر يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرا.

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