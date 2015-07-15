لمصلحة الأسرة والشعور ببهجة العيد.. اعملى الكحك فى البيت وابعدى عن الجاهز

هناك العديد من العادات التى اعتدنا عليها فى حياتنا ومناسباتنا اليومية، ولكل مناسبة بعض العادات الخاصة بها، ويعد تناول وإعداد وشراء الكعك أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حيث ترجع صناعة الكحك إلى الحضارة الفرعونية.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على، أخصائى الطب النفسى، إلى أن عمل الكعك فى المنزل من أهم العادات القديمة التى كانت تحرص عليها العائلات، ولكن هذه العادة ذهبت فى هذه الأيام وأصبحت أغلبية العائلات تشترى الكحك الجاهز.

ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن صناعة وإعداد الكحك فى المنازل له العديد من الفوائد الصحية والنفسية على صحة الأشخاص، لأنها من أهم العادات التى تساعد الأسرة على الشعور بالفرحة وبهجة العيد، كما أنها تقرب أفراد العائلة والأصدقاء، وتساعد الكبار فى السن على تجديد شبابهم والشعور بالبهجة واللمة.

وينصح أخصائى الطب النفسى، بضرورة إعداد الكحك فى المنزل وذلك للتمتع بصحة نفسية جيدة.