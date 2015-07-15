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القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش بالبحيرة

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القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش بالبحيرة القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، منذ قليل من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش بالبحيرة.

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