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شرطة المرور تضبط 11 شخصا لممارسة إيقاف السيارات بالأماكن غير المرخصة

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شرطة المرور تضبط 11 شخصا لممارسة إيقاف السيارات بالأماكن غير المرخصة شرطة المرور تضبط 11 شخصا لممارسة إيقاف السيارات بالأماكن غير المرخصة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت الحد من ظاهرة القائمين على ممارسة مهنة إيقاف السيارات فى الأماكن غير المخصصة والتحصل من قائديها على مبالغ مالية بدون وجه حق والقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية.

وأسفرت الحملات التى شنتها شرطة المرور بالقاهرة عن ضبط (4) أشخاص لقيامهم بإيهام بعض المواطنين بقدرتهم على إنهاء تراخيص السيارات بوحدات المرور المختلفة بمقابل مادى.

كما تمكنت الحملات فى إطار الجهود الأمنية المبذولة للحد من ظاهرة ضبط القائمين على ممارسة مهنة (إيقاف السيارات فى الأماكن غير المخصصة والتحصل من قائديها على مبالغ مالية بدون وجه حق والقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، من ضبط (11) متهما أحدهم سبق اتهامه فى (6) قضايا (مخدرات، سلاح) ومحكوم عليه هارب فى (2) قضية (سلاح ) .

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مصر 365