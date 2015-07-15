أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الظواهرى"

Google+ Print
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الظواهرى" اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الظواهرى"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" الإرهابية وذلك بالاستماع إلى باقى المرافعات.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة