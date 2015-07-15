اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الظواهرى"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" الإرهابية وذلك بالاستماع إلى باقى المرافعات.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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