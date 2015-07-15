ضبط سيارة بداخلها 5 بنادق و6 آلاف عيار نارى و104 خزائن بنجع حمادى

تمكنت قوة أمنية بفرع البحث الجنائى فى نجع حمادى برئاسة المقدم حمدى أبو القاسم وكيل فرع البحث الجنائى من ضبط سيارة محملة بأسلحة وذخائر غير مرخصة.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب محمد علاء معاون مباحث مركز نجع حمادى من ضبط سيارة محملة بأسلحة غير مرخصة وذخائر، وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عند الاشتباه فى سيارة ربع نقل ومحاولة استيقافها بإحدى الكمائن رفض قائدها التوقف وبعد مطاردة من قوة الشرطة للسيارة المشتبه فيها تمكن مستقلوها من الفرار بعد ترك السيارة بمنطقة جبلية وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 5 بنادق آلية و6 آلاف عيار نارى و104 خزائن آلية.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيق فى الواقعة.