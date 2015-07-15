مصدر أمنى بالفيوم: انفجار ميدان عبد المنعم رياض مصدره عبوة ناسفة أعلى شجرة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، أن الانفجار الذى وقع بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وتسبب فى تحطيم زجاج عدد من السيارات دون وقوع خسائر بشرية، يرجع إلى قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة أعلى شجرة على بعد خطوات من سيارة شرطة تقف بالميدان ولم يسفر الانفجار عن وقوع أية إصابات.

كان الأهالى بمدينة الفيوم، سمعوا دوى انفجار قوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتبين أن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة بدائية الصنع أعلى شجرة بميدان عبد المنعم رياض على بعد خطوات من سيارة شرطة تقف بالميدان، وتسبب الانفجار الذى أحدث صوت قوى فى تحطيم زجاج عدد من السيارات، التى كانت تقف فى مكان الانفجار ولم يسفر عن وقوع أية إصابات.

- أنباء عن انفجار بميدان عبد المنعم رياض فى الفيوم

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