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الجامعات الخاصة تبدأ اليوم فى استقبال طلبة الثانوية راغبى الالتحاق بها

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الجامعات الخاصة تبدأ اليوم فى استقبال طلبة الثانوية راغبى الالتحاق بها الجامعات الخاصة تبدأ اليوم فى استقبال طلبة الثانوية راغبى الالتحاق بها
تبدأ الجامعات الخاصة، اليوم الأربعاء، فى استقبال طلبة الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى، بدء تنسيق المرحلة الأولى للتقدم للجامعات الخاصة، عقب إعلان نتيجة الثانوية مباشرة، وتستمر حتى يوم الأحد 9 أغسطس المقبل، وذلك بحد أدنى 95% للطب و90% للصيدلة والعلاج الطبيعى وطب الأسنان، و85% للهندسة.

ورفعت الوزارة، تنسيق كليات "طب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى" بالجامعات الخاصة 5% عن العام الماضى، حيث إن كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى قبلت الطلاب بتنسيق العام الماضى بحد أدنى 85%، وكان الحد الأدنى لكلية الهندسة 80%، فى حين تقبل الكلية لهذا العام بحد أدنى 85%.

وخفضت الوزارة، الحد الأدنى للقبول للكليات النظرية "الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والإدارة واللغات والترجمة" ليصل إلى 65% بدلاً من 70%، وعلوم الحاسب 70% بعد أن كانت 75% للعام الماضى، حيث ثبتت الوزارة الحد الأدنى للالتحاق بباقى الكليات ليبقى 55%.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الثانية تبدأ يوم الأحد 16 أغسطس المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر المقبل.


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