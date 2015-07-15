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شاهد لـ"صحافة المواطن": شلل مرورى بطريق القاهرة السويس لانفجار بخط الغاز

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أرسل شاهد عيان من قراء "اليوم السابع"، عبر الخدمة التى أطلقها الموقع، تحت عنوان "صحافة المواطن" خبرا عاجلا، يؤكد أنه وقع منذ قليل انفجار شديد بخط الغاز القادم من محافظة السويس، وأنه نتيجة لذلك ترتب عليه شلل مرورى بطريق القاهرة السويس.

ولم يتسن لـ"اليوم السابع" التأكد من الخبر المرسل، وسنوافيكم بالتفاصيل..

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اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


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