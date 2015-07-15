انتقالات - رئيس المقاصة: الشيخ وفراج وباسم ' موقعين ' للزمالك.. لكن

أعلن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن اقتراب صفقة بيع الثلاثي أحمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز إلى نادي الزمالك.

وكان FilGoal.com قد أعلن عن اتمام اتفاق الزمالك مع مسؤولي مصر للمقاصة على شراء الثلاثي في صفقة تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه.

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وقال عبد السلام عبر قناة (LTC) يوم الثلاثاء: "وقع اللاعبون الثلاثة أحمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز على عقود انضمامهم للزمالك في وقت سابق".

وأضاف "التوقيع تم من فترة وفور علمنا ومشاهدة العقود كان هناك عقوبة فرضت عليهم وتغريمهم من قبل النادي".

وتابع "اقتربت الصفقة من الانتهاء بعد الاتفاق على البنود النهائية مع الزمالك".

وحول رغبة اللاعب أحمد الشيخ قال: "اللاعب موقع للزمالك منذ فترة.. فبالتأكيد هذه هي رغبته".

ثم استدرك "لكن في كل الأحوال رغبة اللاعب ستحسم الصفقة. وهناك أمر أخر".

وأوضح "لو ناد عرض 7 قروش، وأخر عرض 10 يجب أن أبيع لمن يعرض 10 حتى لا أهدر مالا عاما. وهذه نقطة هامة".