الأهلي يحبط أزمة ' الرقم ' بين إيفونا وعمرو جمال

أنهى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي مبكرا أزمة محتملة بين عمرو جمال مهاجم الفريق والجابوني ماليك إيفونا المنضم حديثًا من الوداد المغربي.

ورد جمعة على تفضيل إيفونا لارتداء الرقم 9 بعد انضمامه للأهلي، قائلا: "الأولوية للاعب القديم، وله حرية اختيار الرقم الذي يريده".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة أن إيفونا ملتزم بهذه اللائحة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق في ارتدائه رقم آخر.

وكان عمرو جمال بدأ مشواره مع الأهلي في 2013 مرتديًا الرقم 25 ثم ارتدى الرقم 17، قبل أن يغيره برقم 9 مطلع الموسم الجاري.