أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمعة عن احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي: الأهلي لا يحتاج لأموال

Google+ Print
جمعة عن احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي: الأهلي لا يحتاج لأموال جمعة عن احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي: الأهلي لا يحتاج لأموال

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لا يحتاج لبيع الثنائي الشاب رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه مهما كانت الإغراءات المالية من الأندية الأوروبية.

وقال جمعة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة"وجهة نظري كمشجع، أن الأهلي لا يحتاج لأموال من احتراف لاعبيه في أوروبا، بل لبناء فريق قوي يفوز بكل البطولات المحلية والأفريقية".

وبرر مدير الكرة بالأهلي اعتقاده بأن ناديه نجح في الحصول على عقد رعاية جديد مقابل 231 مليون جنيه، بفضل فوزه ببطولات عديدة في السنوات العشرة الأخيرة.

وأضاف أن ملف احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي في يد محمود طاهر رئيس النادي، مشيرا إلى أن اللاعبين صعب التفريط فيهما لأنهما من الركائز الأساسية.

وأتم"نسعى لبناء فريق جديد، ومن غير المعقول أن ننفذ هذه الاستراتيجية بلاعبين لديهم 35 سنة، بل بلاعبين شباب مثل رمضان وتريزيجيه".

وكان النادي الأهلي تلقى عرضين من أندرلخت البلجيكي وإيه إس روما الإيطالي لضم تريزيجيه ورمضان صبحي، وتجاوز إجمالي هذه العروض 3 مليون يورو لكل منهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع