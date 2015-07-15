جمعة عن احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي: الأهلي لا يحتاج لأموال

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لا يحتاج لبيع الثنائي الشاب رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه مهما كانت الإغراءات المالية من الأندية الأوروبية.

وقال جمعة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة"وجهة نظري كمشجع، أن الأهلي لا يحتاج لأموال من احتراف لاعبيه في أوروبا، بل لبناء فريق قوي يفوز بكل البطولات المحلية والأفريقية".

وبرر مدير الكرة بالأهلي اعتقاده بأن ناديه نجح في الحصول على عقد رعاية جديد مقابل 231 مليون جنيه، بفضل فوزه ببطولات عديدة في السنوات العشرة الأخيرة.

وأضاف أن ملف احتراف تريزيجيه ورمضان صبحي في يد محمود طاهر رئيس النادي، مشيرا إلى أن اللاعبين صعب التفريط فيهما لأنهما من الركائز الأساسية.

وأتم"نسعى لبناء فريق جديد، ومن غير المعقول أن ننفذ هذه الاستراتيجية بلاعبين لديهم 35 سنة، بل بلاعبين شباب مثل رمضان وتريزيجيه".

وكان النادي الأهلي تلقى عرضين من أندرلخت البلجيكي وإيه إس روما الإيطالي لضم تريزيجيه ورمضان صبحي، وتجاوز إجمالي هذه العروض 3 مليون يورو لكل منهما.