الأهلي يرد على سرقة محمد حمدي وتعثر صفقة مدافع الجيش

تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن 3 صفقات يتحرك ناديه لإتمامها قبل بداية الموسم الجديد.

وقال جمعة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة"مندهش مما تردد أن الأهلي سرق محمد حمدي زكي، فاللاعب عقده منتهي مع الاتحاد السكندري، ولا يعلم بذلك، فما ذنب الأهلي؟".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "من ردد هذه النغمة ويتعمد تشويه صورة الأهلي، هو من فشل في إتمام الصفقة، وأرى أنه مهاجم مميز، وسيكون إضافة قوية للفريق".

وتطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن رجب نبيل مدافع وادي دجلة، قائلا:"الموضوع حتى الآن يتم بشكل ودي، ولم نرسل أي عرض رسمي، ولكنه من أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي".

وواصل"أما محمود حمدي، للأسف العلاقات بين النادي الأهلي وطلائع الجيش ليست على نفس مستوى الأندية الأخرى".

وأتم جمعة"حمدي مدافع مميز، وبالطبع نتمنى ضمه مع رجب نبيل".