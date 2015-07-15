مرتضى منصور: رفضت إيفونا حتى لا أحرق الزمالك

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تبريره للتراجع عن ضم ماليك إيفونا مهاجم الوداد البيضاوي الذي انتقل إلى النادي الأهلي.

وأوضح مرتضى عبر قناة LTC "رفضت إيفونا، لأنه سيكون كتلة نار ستحرق الفريق، وهذا كان أحد أسباب معاناة الزمالك في السنوات العشرة الأخيرة".

وأضاف "كان هناك لاعبين بالزمالك يتقاضون 9 مليون جنيه، ولاعب آخر راتبه 600 ألف جنيه فقط في الموسم".

وواصل "ما توقعته حدث، حيث أكد عمرو جمال أنه لن يقبل بالجلوس احتياطيًا لإيفونا".

وكان النادي الأهلي أعلن عن ضم المهاجم الجابوني لمدة 3 سنوات، وزعم مدير الكرة بالفريق وائل جمعة أن الصفقة تكلفت 2.4 مليون دولار.