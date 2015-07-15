أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: رفضت إيفونا حتى لا أحرق الزمالك

Google+ Print
مرتضى منصور: رفضت إيفونا حتى لا أحرق الزمالك مرتضى منصور: رفضت إيفونا حتى لا أحرق الزمالك

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تبريره للتراجع عن ضم ماليك إيفونا مهاجم الوداد البيضاوي الذي انتقل إلى النادي الأهلي.

وأوضح مرتضى عبر قناة LTC "رفضت إيفونا، لأنه سيكون كتلة نار ستحرق الفريق، وهذا كان أحد أسباب معاناة الزمالك في السنوات العشرة الأخيرة".

وأضاف "كان هناك لاعبين بالزمالك يتقاضون 9 مليون جنيه، ولاعب آخر راتبه 600 ألف جنيه فقط في الموسم".

وواصل "ما توقعته حدث، حيث أكد عمرو جمال أنه لن يقبل بالجلوس احتياطيًا لإيفونا".

وكان النادي الأهلي أعلن عن ضم المهاجم الجابوني لمدة 3 سنوات، وزعم مدير الكرة بالفريق وائل جمعة أن الصفقة تكلفت 2.4 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع