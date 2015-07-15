موقعة النصر - الزمالك يواجه 3 تحديات أمام ' شهرة الهابط '

أربع نقاط تفصل الزمالك عن حصد الدوري المصري .. يبدأ في محاولة اقتناص أول ثلاثة منها بمواجهة النصر في الجولة 38.

وتقام المباراة باستاد بتروسبورت في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة من يوم الأربعاء.

الهدف: الوصول للنقطة 83، ونقطة تفصله عن اللقب.

المنافس: النصر صاحب الـ32 نقطة وتأكد هبوطه محتلا المركز 18.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الزمالك 3-1 رغم أن النصر تقدم بهدف في البداية.

ظروف المباراة

يحتاج الزمالك الظفر بالنقاط الثلاث لكن رغم الفارق الكبيــــــــر بين النادي الأبيض والنصر المتمثل في الآتي هذا الموسم.

- فارق النقاط 48 نقطة.

- الزمالك سجل 28 هدفا أكثر من النصر.

- اهتزت شباك النصر بفارق 49 هدفا عن الزمالك.

لكن رغم هذه الفوارق الكبيرة بين الفريقين هناك ثلاثة تحديات تواجه الزمالك.

الأول:

الفوز بالنقاط الثلاثة هو هدف الزمالك الأول من أجل التساوي مع الحد الأقصى الذي يقدر الأهلي على الوصول إليه وهو النقطة 83.

فالأهلي يتبقى له ثلاث مباريات من بينها الزمالك، تصل برصيده للنقطة 83.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن مباراة النصر ستكون صعبة لأنه فريق يلعب من أجل "الشهرة".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن النصر لا يبكي على شيء وسيلعب لاعبوه بهدوء أعصاب".

الثاني:

بخلاف الفوز سيكون على لاعبي الزمالك الاستعداد للقاء الأهلي الذي يقام عقب مواجهة النصر بأسبوع.

ويحتاج الزمالك للاطمئنان على بطولة الدوري قبل الدربي.. وفي حالة الفوز سيكون عليه فقط التعادل للاحتفال في مواجهة المارد الأحمر.

الثالث:

التحدي الثالث الذي سيواجهه الزمالك أمام النصر هو شبح الإيقافات.

فهناك تسعة لاعبين من الزمالك مهددين بالإيقاف في مباراة الأهلي إذا ما حصلوا على بطاقة صفراء أمام النصر.

واللاعبون هم: علي جبر، محمد كوفي، إبراهيم صلاح، أيمن حفني، حمادة طلبة، حازم إمام، عمر جابر، خالد قمر وأحمد علي.

أي بطاقة صفراء ضد اسم من التسعة السابقين ستمنعه من مواجهة الدربي الأهم والحاسمة هذا الموسم.