سعفان الصغير لـ في الجول: من يهاجم ميدو فهو اعتداء شخصي عليّ

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن من يتعرض لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني أثناء تواجده في النادي سيعتبره اعتداء شخصي عليه.

وكان اشتباك لفظي قد دار بين ميدو والصغير في الموسم الماضي وصل إلى حد السباب العلني في مواجهة الزمالك والإسماعيلي.

وقال الصغير لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "الدعوات التي أطلقها البعض من أجل الهجوم على ميدو بسبب الواقعة السابقة مرفوضة تماما وغير مقبولة".

وأضاف "ميدو أصبح المدير الفني للإسماعيلي ولابد من احترامه والدفاع عنه وتركه يعمل معنا من أجل العبور من الأزمة الحالية ويعود الدراويش لقوتهم والأداء المعروف عنهم".

وتابع "لو سيأخذني أحدا سببا في الهجوم على ميدو فلن أسمح له لو اضطررت لترك العمل بالجهاز الفني".

ويبدأ ميدو أول تدريباته مع الإسماعيلي يوم الخميس استعدادا لمواجهة الرجاء في دور الـ16 لكأس مصر والمقرر له يوم 22 يوليو الجاري.