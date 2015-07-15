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انتقالات في الجول - هل يدخل الأهلي سباق الشيخ مجددا قبل انضمامه للزمالك؟

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انتقالات في الجول - هل يدخل الأهلي سباق الشيخ مجددا قبل انضمامه للزمالك؟ انتقالات في الجول - هل يدخل الأهلي سباق الشيخ مجددا قبل انضمامه للزمالك؟

لازال الأهلي لم ينسحب من سباق الوصول لخدمات أحمد الشيخ لاعب للمقاصة رغم اقتراب الزمالك من حسم الصفقة لصالحه.

محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة صرح عبر قناة LTC بأن اللاعب وقع للزمالك في وقت سابق، وأن النادي حاليا اتفق مع القلعة البيضاء على بنود بيعه.

وصرح "الصفقة لم تتم بشكل رسمي. لكننا في الطريق لإتمام ذلك".

في الوقت نفسه لم يغلق رئيس المقاصة الباب أمام احتمال دخول الأهلي خط السباق، مفصحا "المهم مصلحة النادي وبالتالي يجب أن يتم بيع اللاعب لصاحب العرض الأكبر".

وأوضح "إن تساوى العرضان سنلجأ لرغبة اللاعب".

وصرح مصدر مسؤول بالأهلي لـFilGoal.com وطلب عدم ذكر اسمه أن النادي لم يخرج بعد من السباق، وأنه لازال مهتما بخدمات الشيخ وقد قدم عرضا رسميا للمقاصة.

أي العرضين أكبر؟ لم يجب الأهلي أو الزمالك أو المقاصة عن هذا السؤال.

اللاعب الشاب نفسه صرح لـFilGoal.com بأن رغبته هي اللعب للزمالك لكن هناك بعض الرتوش النهائية مع النادي نتفق عليها.

بعد ساعات من تصريحات الشيخ.. قال الإعلامي خالد الغندور عبر قناة LTC إن اللاعب غير موقفه.

وأفصح الغندور لـFilGoal.com أن موقف اللاعب تغير بعد "صلاة استخارة جعلته يشعر أن الأهلي سيكون أنسب له من الزمالك".

كذلك هناك أمور خاصة بوكلاء اللاعبين الذين يعملون على إتمام الصفقة.

الزمالك يمتلك فرصة مهمة أنه اتفق مع المقاصة على مبلغ مالي يدفعه للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، خاصة وأن النادي الأبيض يملك "عقودا جديدة" مع الشيخ بحسب تصريحات عبد السلام لـLTC.

لكن عبد السلام أتم تصريحاته فاتحا الباب أمام كل الاحتمالات "في النهاية رغبة اللاعب سنعود لها حين نحصل على أكبر عرض أو حين تتساوى عروض الأهلي والزمالك، وهو من سيحدد مصيره".

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