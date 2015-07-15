مسؤول يمني لـ«الرياض»: الرئيس هادي سيصلي العيد في عدن

قال مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمني ل"الرياض" إن الرئيس عبدربه هادي سيؤدي صلاة العيد في عدن. وقال د. محمد علي مارم إن الرئيس هادي يعتزم آداء الصلاة في ساحة العروض بخور مكسر وذلك بعد نجاح المقاومة الشعبية في طرد الانقلابيين من عدن.

وعبر د. مارم باسمه وباسم الشعب اليمني عن شكرهم وتقديرهم لمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل قادة دول مجلس التعاون ودول قوى التحالف الذين مدوا يد العون للشعب اليمني.

من جهته قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين ل"الرياض" إن عدداً من المسؤولين الحكوميين سيبقون في اليمن بعد العيد لترسيخ الاستقرار فيما سيعود الرئيس هادي وعدد آخر من المسؤولين اليمنيين إلى المملكة ريثما تتم تهيئة مكان مناسب لإقامتهم في عدن. وتوجّه الوزير ياسين بالتحية إلى أهالي عدن وبارك لهم الإنجاز.

وكانت المقاومة الشعبية والجيش الوطني المؤيد للشرعية قد حققا أمس نصراً مهماً في عدن بعد سيطرتهم على خور مكسر. ونجح أفراد المقاومة في طرد الانقلابيين بمشاركة طيران التحالف الذي وفر غطاءً جوياً لتُتوّج الجهود بتحرير مطار عدن الدولي بأكملة. وذكرت مصادر في المقاومة ل"الرياض" أن عملية عسكرية واسعة قد بدأت لتطهير بقية أجزاء عدن من بقايا مليشيات الحوثي وصالح.