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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
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الأمير محمد بن نايف مترئساً مجلس الشؤون السياسية والأمنية

جدة - واس

    عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء امس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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