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الرئيس الأمريكى يطلع خادم الحرمين على فحوى اتفاق مجموعة دول 5+1 مع إيران

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الرئيس الأمريكى يطلع خادم الحرمين على فحوى اتفاق مجموعة دول 5+1 مع إيران الرئيس الأمريكى يطلع خادم الحرمين على فحوى اتفاق مجموعة دول 5+1 مع إيران
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وذكرت وكالة الأنباء الليلة، أن الرئيس الأمريكى أطلع خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، على فحوى الاتفاق الذى أبرمته مجموعة دول 5+1 مع إيران بشأن ملفها النووى، مبديا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على السلام والاستقرار فى المنطقة.

وقد أجابه خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة العربية السعودية تؤيد أى اتفاق يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووى، ويشمل فى الوقت ذاته على آلية تفتيش لكافة المواقع.

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