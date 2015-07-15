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بالصور.. إجراء القرعة العلنية لأنشطة أسبوع شباب الجامعات بجامعة القناة

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أجريت مساء أمس الثلاثاء القرعة العلنية لمنافسات أسبوع شباب الجامعات العاشر، والذى تستضيفه الجامعة فى الفترة من ١٢ وحتى ١٩ سبتمبر المقبل، وذلك فى النشاط الثقافى والفنى والاجتماعى والعلمى.

وتم خلال السحب تحديد أدوار الجامعات المشاركة فى الأنشطة المختلفة وفى المعارض العلمية والثقافية والمعرض الفنى وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات إن هذه المرحلة هى الثانية بعد المرحلة الأولى التى تم خلالها إجراء قرعة النشاط الرياضى والجوالة لافتا إلى أن عملية السحب تمت بشفافية مطلقة فى جميع الأنشطة وعلى مرأى من الجميع.

كانت الجامعة قد أجرت قرعة النشاط الرياضى ونشاط الجوالة فى ١٦ يونيو الماضى بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ومحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب ياسين طاهر ورئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب وممثلو الجامعات المشاركة فى فعاليات الأسبوع.

أثناء إجراء القرعة -اليوم السابع -7 -2015
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أثناء إجراء القرعة

الإعلان عن إحدى الجامعات الفائزة -اليوم السابع -7 -2015
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الإعلان عن إحدى الجامعات الفائزة

الدكتور طارق رحمى رئيس اللجنة -اليوم السابع -7 -2015
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الدكتور طارق رحمى رئيس اللجنة

الإعلان عن فوز جامعة بها -اليوم السابع -7 -2015
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الإعلان عن فوز جامعة بها

جامعة بورسعيد -اليوم السابع -7 -2015
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جامعة بورسعيد

جامعة بنها -اليوم السابع -7 -2015
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جامعة بنها

جامعة الإسكندرية -اليوم السابع -7 -2015
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جامعة الإسكندرية

الدكتور رحمى مع اللجنة المنظمة أثناء الفرز -اليوم السابع -7 -2015
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الدكتور رحمى مع اللجنة المنظمة أثناء الفرز


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