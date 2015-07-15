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انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل سيارة نائب رئيس مجلس مدينة بالفيوم

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انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل سيارة نائب رئيس مجلس مدينة بالفيوم انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل سيارة نائب رئيس مجلس مدينة بالفيوم
شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل سيارة نائب رئيس مجلس مدينة طامية، أثناء وقوفها بالقرب من محول كهرباء بجوار مجلس المدينة، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أية إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الأهالى بمدينة طامية، استيقظوا على دوى انفجار قوى وتبين أن سيارة انفجرت فجأة أثناء وقوفها بجوار محول كهرباء بالقرب من مجلس مدينة طامية، وتم إبلاغ الحماية المدنية وانتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة تابعة لنائب رئيس مجلس المدينة، وأن مجهولين زرعوا عبوة ناسف بدائية الصنع داخل السيارة فانفجرت فيها دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.


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