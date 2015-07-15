تعرّفي إلى أبرز تصاميم الإكسسوارات الراقية للشتاء القادم

مثلما كانت تصاميم الأزياء رائعة في "أسبوع الموضة في باريس للـ Haute Couture "كذلك كانت تصاميم الإكسسوارات، حيث أبدع مصممو الأزياء بابتكارها وتقديمها بأسلوب مميز، بعضها معاصر ومتطرف وبعضها كلاسيكي وراق. وقد أكملت هذه الإكسسوارات مجموعات الملابس بطريقة مثالية، كما خدمت الموضوعات التي استوحيت منها، والتي تنوعت بين الطبيعة كما رأينا لدى Versace، وGiambattista Valli، وبين العصور الملكية لدى Elie Saab، وRalph&Russo، أو النجوم والسماء كما لدى Armani Prive، أو العصور الرومانية القديمة كما رأينا لدى Valentino. وبعض هذه الإكسسوارات اتسم بالطابع العصري، والمستقبلي والذي كان فيه بعض التطرف كما لاحظنا لدى Jean Paul Gaultier، وMaison Margiela. أما لدى داري Chanel، وDior فقد دُمجت العصرية بالكلاسيكية بطريقة مميزة ومُبتكرة.

جمعنا اليوم أبرز الإكسسوارات مباشرة من منصات عروض باريس لموسم خريف وشتاء 2015-2016 للـ Haute Couture لتعطينا رأيك بها وتختاري منها ما يعجبك.

سيعجبك أيضاً: