صحيفة الخبر: "داعش" يتوعد للشعب الجزائرى

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكترونى أن تنظيم "داعش" دعا إلى تكفير الجزائريين والقتال فى الجزائر، مشيرة إلى أنه بث تسجيلا مرئيا من مكان أطلق عليه ولاية "الرقة" السورية بالدولة الإسلامية ظهر فيه شخصان يدعيان أبو البراء الجزائرى وأبو حفص الجزائرى وهما يتلوان رسالة أطلق عليها "رسالة إلى أهل الجزائر" توعداها بالحرب فيها.

وأشارت "الخبر" إلى أن "داعش" زعم، فى الفيديو الذى تم بثه، أن جماعة بولاية سكيكدة وصحراء الجزائر بايعت التنظيم الإرهابى، وقال : "فرحنا ببيعة إخواننا بسكيكدة وصحراء الجزائر، ونقول للجماعات الجهادية الأخرى يجب لزوم الجماعة".

وقالت الصحيفة، فى الختام، إن التنظيم الإرهابى هدد بأن تكون الجزائر بوابة للتمدد لما أسماها "الأندلس" وجاء فى الفيديو "إنكم ستكونون حسب الحرب المقبلة، إن اشتعلت فى أرض الجزائر ولن نقبل حتى نصل إلى الأندلس" وتوعد "لن تجدوا إلا النحر".

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