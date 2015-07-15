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مدرب أستون فيلان: بينتكي لن يرحل إلى ليفربول إلا في حالة واحدة

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مدرب أستون فيلان: بينتكي لن يرحل إلى ليفربول إلا في حالة واحدة مدرب أستون فيلان: بينتكي لن يرحل إلى ليفربول إلا في حالة واحدة

أكد تيم شيروود المدير الفني لأستون فيلا أنه لن يسمح برحيل مهاجمه البلجيكي كريستيان بينتكي إلى صفوف ليفربول خلال الصيف الجاري.

وأشارت العديد من تقارير الصحف الإنجليزية إلى أن ليفربول يرغب في التعاقد مع بينتكي لتعويض النقص الهجومي الذي يعاني منه منذ رحيل لويس سواريز والإصابة التي تلاحق دانييل ستوريدج.

ولكن رفض شيروود في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية السماح لبينتكي بالرحيل مؤكدا أنه يحتاج لوجوده خلال الموسم المقبل.

وأضاف"أعتقد أنه سيبقى معنا، ليفربول لديه العديد من الهاجمين".

وتابع"لكن في حالة إذا ما وافق أي نادي على دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقده، حينها لا يمكن لنا أن نفعل أي شيء وسنتركه بالطبع يرحل".

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