الانتهاء من رفع 253 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من قناة السويس

أعلن المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لإدارة كراكات هيئة قناة السويس، أنه تم رفع 253 مليونا و32 ألفا و558 مترا مكعبا من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 95,93 %، بمعدل رفع يومى قدره 855 ألفا و461 مترا مكعبا رمال مشبعة بالمياه باستخدام 31 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء14 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل".

وقال "زكى"، فى تصريحات صحفية، إن 20 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى NBVT تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 193 مليونا و126 ألفا و496 مترا مكعبا بنسبة 95,4% من الإجمالى ونسبة تنفيذ يومى قدرها 745ألفا و129 مترا مكعبا.

كما أن 6 كراكات تابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى DI GLDD تعمل فى التفريعة الغربية للقناة بمنطقة البحيرات، تمكنت من رفع 46 مليونا و135 ألفا و794 مترا مكعبا بنسبة 99,8%،بواقع عمل 28 ألفا و597 مترا مكعبا.

وتمكنت 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح، من رفع 13 مليونا و770 ألفا 268 مترا مكعبا بواقع تنفيذ يومى مقداره 81 ألفا و735 مترا مكعبا رمال بنسبة 91,3%.

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