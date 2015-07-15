أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الموقع الرسمى للشيخ محمد جبريل يعرض إعلانا لـ"موقع القرضاوى"

Google+ Print
عرض الموقع الرسمى للشيخ محمد جبريل، إعلانا مدفوع الأجر لموقع خاص بالشيخ يوسف القرضاوى، المعروف بإصدار فتاوى يهاجم فيها الجيش والشرطة ويثير من خلالها الفتن ضد المصريين.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع الشيخ محمد جبريل فإن موقع "القرضاوى" يتضمن الكتب الخاصة به وكذلك لقاءاته المختلفة على قناة الجزيرة القطرية، وخطب الجمعة التى حرض فيها القرضاوى على الجيش والشرطة المصرية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- وزير الأوقاف: منع محمد جبريل من الإمامة وإلقاء الدروس بالمساجد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365