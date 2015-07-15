الموقع الرسمى للشيخ محمد جبريل يعرض إعلانا لـ"موقع القرضاوى"

عرض الموقع الرسمى للشيخ محمد جبريل، إعلانا مدفوع الأجر لموقع خاص بالشيخ يوسف القرضاوى، المعروف بإصدار فتاوى يهاجم فيها الجيش والشرطة ويثير من خلالها الفتن ضد المصريين.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع الشيخ محمد جبريل فإن موقع "القرضاوى" يتضمن الكتب الخاصة به وكذلك لقاءاته المختلفة على قناة الجزيرة القطرية، وخطب الجمعة التى حرض فيها القرضاوى على الجيش والشرطة المصرية.

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