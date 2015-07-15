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هانى شاكر مهاجما الفن الهابط: "هانت علينا نفسنا بإظهار القبح فى مصر"

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هانى شاكر مهاجما الفن الهابط: "هانت علينا نفسنا بإظهار القبح فى مصر" هانى شاكر مهاجما الفن الهابط: "هانت علينا نفسنا بإظهار القبح فى مصر"
هاجم الفنان هانى شاكر، المرشح لمنصب نقيب الموسيقيين، الأعمال الفنية التى تظهر القبح فى من "بذاءة وبلطجة وفتيات الليل".

وتساءل هانى شاكر، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساءا مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لماذا تهون علينا مصريتنا وأنفسنا من محاولات إظهار القبح لمصر من خلال الأفلام والمسلسلات وكأن السينما الواقعية فى مصر واخدة حقها أوى".

وقال إنه لا يصح أن تكون الأعمال الفنية بهذه الطريقة، مشددا على ضرورة إبراز الإيجابيات، داعيا إلى اتخاذ الهند نموذجا عمليا، فهى من الدول الفقيرة ومع ذلك لا يعرضون فى أعمالهم إلا أفضل ما لديهم.

وطالب "شاكر" المسئولين فى مصر والمختصين بالمنظومة الفنية بـ"مراعاة ربنا" فى هذا البلد، من أجل جلب السياحة إلى مصر، لافتا إلى أن مصر بها شخصيات وطنية خالدة تستحق أن تكون أعمالا خالدة يسمو من خلالها الفن.

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