بالفيديو.. ليلى إسكندر تسلم سيدات منشأة ناصر ثلاجات "تمكين المرأة"

شاركت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى، أمس الثلاثاء، فى توزيع عدد من ثلاجات المشروبات الغازية، على سيدات منشأة ناصر، ضمن مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية"، والذى تنفذه جمعية الشباب لرعاية المرأة وتحسين البيئة بالتعاون مع مؤسسة "واحد من الناس الخيرية".

ويأتى المشروع بهدف المساعدة فى الظروف المعيشية الصعبة التى تعيشها الأسرة المصرية.

وظهرت الفرحة على وجوه السيدات بعد استلامهن الثلاجات، معبرين عن فرحتهن بالزغاريد، وقمن بالتقاط الصور التذكارية مع الوزيرة.

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