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"التجمع": نسعى للانضمام لقائمة موحدة تضم الجميع بما فيها "صحوة مصر"

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"التجمع": نسعى للانضمام لقائمة موحدة تضم الجميع بما فيها "صحوة مصر" "التجمع": نسعى للانضمام لقائمة موحدة تضم الجميع بما فيها "صحوة مصر"
أكد مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، أن الحزب ليس منضما لأية قوائم انتخابية حتى الآن، موضحا أنه لن يشارك فى قائمة لا تحقق توحد الأحزاب المدنية خلفها، مشيرا إلى أن الحزب يرى ضرورة اصطفاف القوى المدنية وأن ما دون ذلك سيكون له تأثيره السلبى عليهم.

و أضاف "شرابية"، لـ"اليوم السابع"، أن شرط الحزب للانضمام لقائمة يتطلب توحد الأحزاب جميعها بما فيها قائمة صحوة .


>- حزب التجمع: سنفحص ملفات المرشحين للانتخابات من جديد عقب عيد الفطر

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مصر 365

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