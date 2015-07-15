أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس خفير لاتهامه بقتل عجوز طلب ممارسة الشذوذ معه بالمعادى

Google+ Print
حبس خفير لاتهامه بقتل عجوز طلب ممارسة الشذوذ معه بالمعادى حبس خفير لاتهامه بقتل عجوز طلب ممارسة الشذوذ معه بالمعادى
أمر المستشار أحمد مجدى، مدير نيابة المعادى بحبس خفير ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل عجوز طعنا بسكين، وصرح بدفن الجثة بعد تشريحها.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة جنسية بالمجنى عليه، وأثناء تواجد المتهم بشقة معين لحراستها، حضر إليه المجنى عليه وطلب إقامة علاقة شذوذ معه إلا أن المتهم رفض الاستجابة له فنشبت بينهما مشاجرة أشهر خلالها المتهم سكينا وطعنه بها مما أسفر عن مقتله.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة بالمعادى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة العجوز ملقاة داخل برميل وتنبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن مقاولا عين خفيرا لحراسة شقة لحين الانتهاء من أعمال التشطيب بها، وأثناء مروره على الشقة لمتابعة العمل فوجئ بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وبسؤال الخفير انهار واعترف أنه قتل أحد الأشخاص لطلبه ممارسة الرذيلة معه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة فتمت إحالته إلى النيابة، حيث انتقل المستشار أحمد مجدى، مدير نيابة المعادى، ومحمد عبد الناصر، وكيل أول النيابة، لإجراء المعاينة ومباشر التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365