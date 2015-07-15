حبس خفير لاتهامه بقتل عجوز طلب ممارسة الشذوذ معه بالمعادى

أمر المستشار أحمد مجدى، مدير نيابة المعادى بحبس خفير ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل عجوز طعنا بسكين، وصرح بدفن الجثة بعد تشريحها.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة جنسية بالمجنى عليه، وأثناء تواجد المتهم بشقة معين لحراستها، حضر إليه المجنى عليه وطلب إقامة علاقة شذوذ معه إلا أن المتهم رفض الاستجابة له فنشبت بينهما مشاجرة أشهر خلالها المتهم سكينا وطعنه بها مما أسفر عن مقتله.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة بالمعادى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة العجوز ملقاة داخل برميل وتنبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن مقاولا عين خفيرا لحراسة شقة لحين الانتهاء من أعمال التشطيب بها، وأثناء مروره على الشقة لمتابعة العمل فوجئ بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وبسؤال الخفير انهار واعترف أنه قتل أحد الأشخاص لطلبه ممارسة الرذيلة معه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة فتمت إحالته إلى النيابة، حيث انتقل المستشار أحمد مجدى، مدير نيابة المعادى، ومحمد عبد الناصر، وكيل أول النيابة، لإجراء المعاينة ومباشر التحقيق.