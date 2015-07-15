أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص بالخرطوش فى مشاجرة بالأسلحة فى السنطة غربية

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص بالخرطوش فى مشاجرة بالأسلحة فى السنطة غربية إصابة 5 أشخاص بالخرطوش فى مشاجرة بالأسلحة فى السنطة غربية
شهدت قرية شبرابيل مركز السنطة بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن إصابة 5 منهم بالخرطوش بسبب خلافات سابقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم احتواء الموقف ونقل المصابين لمستشفى السنطة المركزى، وكان العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية شبرابيل.

انتقل مأمور المركز والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والمقدم أحمد مصلح مفتش مباحث السنطة وقوات الشرطة، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من أحمد أبو العزم طرف أول وبين حمادة محمد رضوان وهيثم السيد رضوان طرف ثان لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش صوب الطرف الثانى أسفر عن إصابة كل من حمادة محمد رضوان وهيثم السيد رضوان وأحمد كمال الفقى ووليد محمد عشوش ومحمد الحلوانى بالخرطوش فى أماكن متفرقة بجسدهم.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى السنطة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365