إصابة 5 أشخاص بالخرطوش فى مشاجرة بالأسلحة فى السنطة غربية

شهدت قرية شبرابيل مركز السنطة بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن إصابة 5 منهم بالخرطوش بسبب خلافات سابقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم احتواء الموقف ونقل المصابين لمستشفى السنطة المركزى، وكان العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية شبرابيل.

انتقل مأمور المركز والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والمقدم أحمد مصلح مفتش مباحث السنطة وقوات الشرطة، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من أحمد أبو العزم طرف أول وبين حمادة محمد رضوان وهيثم السيد رضوان طرف ثان لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش صوب الطرف الثانى أسفر عن إصابة كل من حمادة محمد رضوان وهيثم السيد رضوان وأحمد كمال الفقى ووليد محمد عشوش ومحمد الحلوانى بالخرطوش فى أماكن متفرقة بجسدهم.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى السنطة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.