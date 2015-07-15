بالصور.. ضبط 908 آلاف صاروخ وألعاب نارية داخل مخزن فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 908 آلاف و776 صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر داخل مخزن بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، قبل بيعهم للجمهور لخطورتها على مستخدميها خاصة الأطفال.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "طارق.س.س، 31 سنة" تاجر له معلومات متنوع مقيم الميمون- مركز الوسطى بمحافظة بنى سويف، وحاليا مقيم بقرية السبيل مركز طنطا، بالاتجار فى الألعاب النارية على نطاق واسع وقيامه بتخزين كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، تمهيدا لبيعها للتجار.

تم عرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية قرر إعداد حملة لاستهداف المخزن.

بتقنيين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المتهم وبرفقته "محمد.ى.م، 42 سنة، عامل"، مقيم قرية البتانون مركز شبين بمحافظة المنوفية وعثر بداخل المخزن على 908 آلاف و776 صاروخا وألعابا نارية و1500 طلقة صوت عيار 9 مم.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وقيام الأول بشراء تلك الكميات من شخصين أحدهما يدعى "سعيد.ش" والآخر يدعى "حمادة" بمنطقة حارة اليهود بالموسكى بمحافظة القاهرة.

تحرر المحضر 20994 جنح مركز طنطا وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



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المضبوطات



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المتهمين والمضبوطات



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جانب من المضبوطات



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صورة أخرى للمضبوطات