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بالفيديو..ستيفن هوكينج يهنئ وكالة ناسا بوصول المسبار "نيو هوريزونس" لبلوتو

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بالفيديو..ستيفن هوكينج يهنئ وكالة ناسا بوصول المسبار "نيو هوريزونس" لبلوتو بالفيديو..ستيفن هوكينج يهنئ وكالة ناسا بوصول المسبار "نيو هوريزونس" لبلوتو
هنأ ستيفن هوكينج عالم الفيزياء البريطانى الشهير فريق آفاق ووكالة ناسا بعد الإنجاز التاريخى ووصول المسبار الفضائى "نيو هوريزونس"، التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، إلى حافة النظام الشمسى بنجاح، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 سنوات لاستكشاف كوكب بلوتو، وما كان يُعتقد لوقت قريب أنه أصغر كواكب المجموعة الشمسية التسعة.

وقال ستيفن هوكينج: "أود أن أهنئ فريق آفاق جديدة ووكالة ناسا الوطنية للملاحة الجوية والفضاء عن التحليق التاريخى من بلوتو، حيث يعد هذا تتويجا لمهمة طويلة معقدة".

وأضاف: "أنا منتظر كى أرى ما هى المعلومات الجديدة للمركبة الفضائية آفاق وأتوقع أن تكشف أن لدينا أقارب".

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مصر 365

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