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"اليوم السابع" يتصدر قائمة المواقع الأكثر بحثا على "جوجل"

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"اليوم السابع" يتصدر قائمة المواقع الأكثر بحثا على "جوجل" "اليوم السابع" يتصدر قائمة المواقع الأكثر بحثا على "جوجل"
تصدر موقع "اليوم السابع" الإخبارى، المركز الأول فى قائمة المواقع الأكثر بحثاً عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

كان عدد متابعى موقع "اليوم السابع" على موقع "جوجل بلس"، قد تخطى حاجز الـمليون متابع، الأسبوع الماضى، وذلك تأكيدا وتعزيزا لريادة الموقع الإلكترونى، على مستوى والشرق الأوسط.

و يبلغ عدد متابعى "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 3,206,579 متابعا، ليكون الموقع الإخبارى الأول الأكثر متابعة على موقع التدوينات القصيرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كما اقترب عدد متابعى "اليوم السابع" على "فيس بوك" من كسر حاجز الـ8 ملايين متابع. ووصل حساب اليوم السابع على إنستجرام نحو 250 ألف متابع ليحتل أكبر حساب لموقع إخبارى على إنستجرام فى مصر.

كما وصلت قناة "اليوم السابع" على اليوتيوب إلى 1,049,109 مشتركين و274,585,024 مشاهدة وتعتبر القناة رقم 1 فى مصر والشرق الأوسط.

ويسعى "اليوم السابع" دائما لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومتطورة، ليواكب الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن ظن القراء الأعزاء.


>- "اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على جوجل بلس

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