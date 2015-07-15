أميرة هيبة "الخامس مكرر بالثانوية العامة": التزمت بكتاب المدرسة

عبرت الطالبة أميرة عمرو عادل هيبة، الطالبة بمدرسة الجيل المسلم الثانوية بنات الخاصة بطنطا بإدارة شرق طنطا التعليمية، والتى حصلت على المركز الخامس مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة، عن سعادتها البالغة بحصولها على هذا المركز مؤكدة أنها لم تتوقع أن تكون ضمن الأوائل.

أميرة عمرو عادل هيبة، والدها طبيب مخ وأعصاب ولديها شقيقين، "سلمى" بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة طنطا، و"محمد" بالصف الثانى الثانوى.

وقالت: "كنت أذهب إلى الدروس الخصوصية فى أوقاتها وأذاكر ما أحصله من علم فى وقته ولا أؤجل أى شىء لليوم التالى".

وأضافت: "اعتمدت على كتاب المدرسة فى التأكيد على النقاط الهامة وما بين السطور إلى تحصيل المعلومات فى الدروس الخصوصية، كنت أقسم يومى بين الذهاب للدروس ومذاكرة دروسى لأكثر من 5ساعات وأوقات للترفيه والجلوس من أفراد أسرتى".

وأوضحت "أميرة"، أن والدها طبيب المخ والأعصاب كان يساعدها باستمرار وكان يطالبها بعدم إجهاد نفسها فى المذاكرة والتركيز على النقاط والأسئلة الهامة ومراجعة كتب المدرسة إلى جانب دور والدتها فى توفير سبل الراحة لها وتوفير المناخ المناسب للمذاكرة.

أما والدها فقال: "نشعر بسعادة غامرة بحصول "أميرة" على المركز الخامس مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة"، مشيرا إلى أنهم علموا بالنتيجة من خلال التلفزيون ولم يكن يتوقع أن تكون من بين الأوائل.

وتابع: "أميرة طالبة متفوقة تذاكر دروسها باجتهاد وتقسم يومها بين الذهاب للدروس وأوقات أخرى للترفيه، وكان حلمنا أنها تطلع الأولى لكن الحمد لله".

ووجهت الطالبة رسالة للطلاب بضرورة الاهتمام بالمذاكرة وعدم تأجيل ما عليهم من دروس لليوم التالى وتقسيم أوقاتهم والسعى جاهدين لتحقيق أحلام ذويهم